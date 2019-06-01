جدولة جديدة لمواكب “الحرية والتغيير” وصلاة العيد بمواقع الاعتصامات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وضعت قوى “إعلان الحرية والتغيير” جدول جديد لمواكب الاحتجاجات على أن يتوجه المحتجين يوم الثلاثاء من كل مكان لميادين الاعتصام بالعاصمة والولايات للمشاركة في صلاة العيد مع قيادات التحالف.

وأصدرت قوى الحرية والتغيير جدولاً جديدًا لمواقيت مواكب الاحتجاج وبرامجها ابتداءاً من اليوم “السبت” وحتى الجمعة المقبل حيث يجري خلالها مباراة استعراضية في كرة القدم بين قدامى اللاعبين بساحة الاعتصام، بجانب إقامة ندوة سياسية عن مهام الفترة الإنتقالية.

ويأتي هذا في وقت تحدثت فيه تقارير صحافية عن توافق جرى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول نسب التمثيل في المجلس السيادي بأن تكون المقاعد مناصفة بين الطرفين ورئاسة دورية.

وتشتمل برامج الجدول الثوري لقوى الحرية والتغيير لهذا الأسبوع على مخاطبات سياسية وعمل دعائي للتوعية للإضراب السياسي والعصيان المدني، واستمرار حملات (حنبيهو) لنظافة محيط الاعتصام وتزيين الشوارع الرئيسية بالمدن بعلم السودان وصور الشهداء استعدادًا للعيد.