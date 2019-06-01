الاتحاد الأوروبي يقدم 30 مليون يورو للصحة والتعليم بدولة جنوب السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة جنوب السودان، تخصيص 30 مليون يورو لدعم قطاعي الصحة والتعليم في البلاد.

جاء ذلك في بيان لسفير “الاتحاد” لدى جوبا، سينيد والش، الجمعة، وصل الأناضول نسخة منه.

وقال “والش” إن الدعم يأتي لتوفير مزيد من فرص التعليم الأساسي والثانوي في المناطق النائية، إلى جانب الخدمات الصحية بما يشمل برنامج التغذية للنساء الحوامل والأطفال دون الخامسة.

وأضاف أن “الاتحاد” يقدم هذه المساعدات “لإيمانه بأنها ستمثل دفعة لعملية السلام الجارية في البلاد.. وللتغلب على الفقر وعدم المساواة، للحصول على الحقوق الأساسية”.

وفي 2016، قدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي حوالي 22.6 مليون يورو لبرنامج الغذاء العالمي بجنوب السودان، لتمكينه من تقديم مساعدات غذائية لأكثر من 300 ألف مواطن لاذوا بمخيمات الأمم المتحدة داخل البلاد، وبعض المناطق الأخرى المتأثرة بالنزاع هناك.

وسبق أن أعلن “الاتحاد” العام المنصرم، تقديم حزمة مساعدات إنسانية تقدر بـ 82 مليون يورو، لمساعدة جنوب السودان على مواجهة المجاعة.

وآنذاك، أعلنت السلطات المحلية وبرنامج الغذاء العالمي، أن هناك 100 ألف شخص يعانون المجاعة بولاية الوحدة شمال غرب البلاد، نظرا لظروف الحرب والأزمة الاقتصادية الناجمة عنها.

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