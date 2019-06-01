خياران من السلطات لابراهيم الماظ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اكدت مصادر مقربة للتيار الاكترونية ان السلطات خيرت نائب رئيس حركة العدل والمساوة ابراهيم الماظ مابين تقديمه للمحاكمة علي تصريحات في مخاطبة داخل اعتصام القيادة العامة ( انتقد فيها القوات المسلحة عندما هاجمت قواتهم الخرطوم عبر معركة الزراع الطويل ) او ترحيله الي موطنه بدولة جنوب السودان. ماتجدر الاشارة اليه ان ابراهيم الماظ خرج من المعتقل بكفالة من الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج قبل اشهر وقد اعادت السلطات اعتقاله الجمعة الماضية وطالبت اسرة الماظ المجلس العسكري بالتدخل جريدة التيار المادة السابقة أردوغان: أول قبلة للمسلمين تتعرض لإرهاب دولة على مرأى العالم بأسره المقالة القادمة ماني: لولا صلاح ما كنا في نهائي دوري الأبطال

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