التاريخ: 01-يونيو-2019 فى : حوادث 2 مشاهدة Advertisements تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بولاية غرب دارفور من ضبط متهم يبلغ من العمر (31) عام وبحوزته عدد (42.580) حبة ترامادول، وتشير الوقائع إلى أن أحد أفراد الشرطة أوقف المتهم بالمدخل الغربي لمنطقة وسط دارفور وقام بتفتيشه ليعثر معه على كمية الحبوب المخدرة عليه تم اقتياده إلى دائرة الاختصاص ودون في مواجهته بلاغ تحت المادة (15أ) من قانون المؤثرات العقلية ولا زال التحري جارياً حسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 42.580 حبة ترامادول بحوزة متهم والشرطة تحقق حول الحادثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.