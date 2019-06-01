وفاة مهندس أجنبي في ظروف غامضة

التاريخ: 01-يونيو-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة Advertisements دونت شرطة الدرجة الأولى بلاغاً تحت المادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف غامضة بعد العثور على مهندس أجنبي الجنسية متوفٍ داخل منزله بحي المطار، وفور العثور عليه تم الاتصال بالشرطة التي سارعت إلى موقع الحادثة برفقة تيم مسرح الحادث وتم القيام بالعمل الفني على الجثة من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وبأورنيك جنائي وأمر تشريح صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة. كما دون بلاغ تحت المادة (51) الوفاة في ظروف غامضة بدائرة الاختصاص حسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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