محامية تتفاجأ بعمليات تزوير واستخدام ختم التوثيقات

التاريخ: 01-يونيو-2019 فى : حوادث 8 مشاهدة Advertisements قام عدد من المتهمين بعمليات تزوير لعدد كبير من قطع الأراضي مستخدمين ختم لمحامية معروفة قاموا من خلالها ببيع عدد من قطع الأراضي وبعد تدوين البلاغ قام أفراد المباحث بمتابعة البلاغ وتمكنوا من إلقاء القبض على عدد من المتهمين لضلوعهم في ارتكاب جرائم التزوير بختم المحامية المشهورة حسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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