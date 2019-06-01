محامية تتفاجأ بعمليات تزوير واستخدام ختم التوثيقات

التاريخ: 01-يونيو-2019
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قام عدد من المتهمين بعمليات تزوير لعدد كبير من قطع الأراضي مستخدمين ختم لمحامية معروفة قاموا من خلالها ببيع عدد من قطع الأراضي وبعد تدوين البلاغ قام أفراد المباحث بمتابعة البلاغ وتمكنوا من إلقاء القبض على عدد من المتهمين لضلوعهم في ارتكاب جرائم التزوير بختم المحامية المشهورة حسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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