الكهرباء تقرر نقل قسم التامين خارج الشركة

التاريخ: 01-يونيو-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة أصدرت وزارة الموارد المائية والكهرباء والري قراراً أمن على نقل قسم تأمين المنشآت خارج الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء في استجابة لمطالب العاملين. Advertisements وأوضح منشور صادر عن وزارة الموارد المائية ممهور بتوقيع وكيل الوزارة محمد خير أحمد الجنيد حسب صحيفة الدار، سيتم نقل جميع منتسبي قسم التامين الذين يبلغ عددهم (135) ثابتين و(77) متعاقدين حسب الكشف المرفق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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