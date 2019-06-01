توقعات بهطول أمطار في كل أنحاء البلاد الأسبوع الجاري

التاريخ: 01-يونيو-2019
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توقعت وحدة الإنذار المبكر بهيئة الإرصاد الجوية هطول أمطار في كل أنحاء البلاد الأسبوع الجاري، وتوقع رئيس وحدة الإنذار المبكر أبو القاسم إبراهيم إدريس هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في الولايات الشمالية والوسطى والخرطوم والبحر الأحمر وشمال كردفان وشمال دارفور. وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء واسعة من كسلا، القضارف، النيل الأزرق، جنوب وغرب كردفان وجنوب وغرب دارفور.
وتوقع أبو القاسم حسب صحيفة الإنتباهة، أن يسود البلاد طقس حار جداً نهاراً دافئ إلى معتدل ليلاً في الشمال وحار نسبياً إلى حار نهاراً معتدل ليلاً، وفي الصباح الباكر وعلى الساحل والشرق وحزام الأواسط توقع طقساً دافئاً إلى حار نهاراً معتدل ليلاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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