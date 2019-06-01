التاريخ: 01-يونيو-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة تعرضت مناطق من محلية شرق النيل لشح في مياه الشرب بسبب انقطاع التيار الكهربائي. Advertisements وأكد مدير مياه الخرطوم المكلف مالك عمر العبيد التزامه الكامل والفوري بمعالجة كل الأعطال بالآبار من طلمبات غاطسة ومولدات وموتورات لـ(13) بئراً لسد فجوة الإمداد المائي بالمحلية حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعطال بـ(13) بئراً تتسبب في فجوة مائية في شرق النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.