خبير اقتصادي: تمويل نافذين في نظام البشير أضعف البنوك

أقر خبير اقتصادي بأن القطاع المصرفي على حافة الانهيار، في ذات الأثناء التي أقر فيها بتسبب قضايا فساد مالي وإداري في ضعف القطاع المصرفي كقضية عوائد الصادر وقضية دولار الدواء المدعوم وبعض التمويلات المالية لشخصيات نافذة في نظام البشير من بعض البنوك التجارية.

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واستعجل الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي حسب صحيفة الإنتباهة، اعادة تنظيم البنك المركزي وتغيير السياسات قبل تغيير الأشخاص، مؤكداً أن الوقت حالياً ملائم، وذلك من أجل المحافظة على سلامة معاملات القطاع المصرفي، منوهاً بعدم قدرة المصارف على حل مشكلة السيولة وفرضها إجراءات تسببت في اضطراب السياسة النقدية في البلاد، وأضاف أنه في السنتين الماضيتين تم تعيين أكثر من محافظ ونائب وإعادة هيكلة محدودة فقط على مستوى الإدارة القيادية لتجاوز عقبات ومخاطر الفشل المصرفي المتواصل لبنك السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)