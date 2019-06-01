محامون يشرعون في رصد انتهاكات نظام الإنقاذ خلال (30) عاماً

بدأ التحالف الديمقراطي للمحامين في جمع معلومات حول انتهاكات نظام الإنقاذ منذ 30 يونيو 1989 وحتى 11 أبريل 2019، توطئة لتقديمها للمحاكم.

وأبلغت مصادر أن جميع من وقعت عليهم انتهاكات وظلم أعطوا التحالف الضوء الأخضر وأبدوا موافقتهم على فتح بلاغات بأسمائهم ضد النظام السابق، وأوضحت أن التحالف شكل لجنة لرصد كل الانتهاكات التي حدثت في عهد النظام البائد طوال (30) عاماً.

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وأشار حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن اللجنة بدأت في رصد الانتهاكات، وقال إن اللجنة قسمت إلى لجان للرصد والتحليل وجمع البيانات، وأكد أن جميع الأحداث التي صاحبت مظاهرات ديسمبر من قتل واعتقالات ضمن الانتهاكات التي قام بها النظام البائد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)