عاجل.. وفاة أنطونيو ريوس مهاجم ريال مدريد وأرسنال السابق

توفي منذ قليل الإسباني أنطونيو ريوس، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في حادث سيارة.
ويلعب صاحب الـ35 عاما حاليا في أحد فرق الدرجة الثانية الإسباني.
وفاز ريوس بخمس بطولات أوروبية مع أتلتيكو مدريد و إشبيلية، منهم 3 نسخ على التوالي 2013-2014 و2014-2015 و2015-2016، مع الفريق الأندلسي.
وحقق لقب الدوري الإسباني عام 2004 مع أرسنال الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2005، ووصل معهم إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، عام 2005، وخسروا أمام برشلونة.
وفي إسبانيا فاز بالدوري مع ريال مدريد موسم 2007-2006.وحقق لقب كأس أمم أوروبا مع المنتخب الإسباني تحت 19 عاما وكان ذلك عام 2002.
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