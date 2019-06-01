إصابة 19 شخصا فى انفجار مصنع للمتفجرات والديناميت وسط روسيا

أصيب 19 شخصا في انفجار مصنع للمتفجرات والديناميت بمدينة دزيرجينسك وسط روسيا.

وكانت ثلاث انفجارات على الأقل هزت اليوم السبت هذا المصنع "كريستال" بمدينة دزيرجينسك.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" عن ممثل في خدمة الطوارئ قوله "إن الانفجارات أسفرت أيضا عن قطع التيار الكهربائي وتحطيم زجاج النوافذ في مبان بقرية بيرا الواقعة بالقرب من مكان الحادث".

وأفادت هيئة الطوارئ بأن الانفجارات أدت إلى اندلاع حريق في المبنى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تحاول حاليا وقف انتشار النيران.