بكين: تصرفات أمريكا بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبى تهدد الاستقرار

قال مسؤول عسكرى صينى كبير، اليوم السبت، رداً على تعليقات وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة باتريك شاناهان، إن تصرفات الولايات المتحدة بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبى لا تساعد فى الحفاظ على الاستقرار فى المنطقة.
وقال شاو يوان مينج المسؤول البارز في جيش التحرير الشعبي الصيني للصحفيين بعد تصريحات شاناهان "كان "شاناهان" يعبر عن آراء غير دقيقة ويكرر النغمات القديمة بشأن قضيتي تايوان وبحر الصين الجنوبي.. هذا يضر بالسلام والاستقرار الإقليميين."
ووفقاً لوكالة رويترز، أضاف شاو، أنّ الصين ستدافع عن سيادتها بأي ثمن إذا حاول أي شخص فصل تايوان عن أراضيها، وهي تنظر إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي على أنها مقاطعة متشددة ولم تستبعد استخدام القوة لإعادتها إلى الحظيرة.
وقال شاو: "سيتعين إعادة توحيد الصين..إ ذا أراد أي شخص فصل تايوان عن الصين، فإن الجيش الصيني سيحمي سيادة البلاد بأي ثمن".
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