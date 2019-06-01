وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم السبت، أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظتي اللاذقية وحماة..مضيفا أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا لم ينفذ أية عمليات إنسانية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، موضحا أنه لم يتغير أيضا عدد الفصائل المنضمة لتنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: رصد 29 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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