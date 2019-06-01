كييف: ترامب يدعو زيلينسكي لزيارة رسمية إلى واشنطن

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني الجديد الرئيس فلاديمير زيلينسكي لزيارة واشنطن.

وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية، في بيان اليوم السبت: "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ممتن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعوته لزيارة رسمية إلى واشنطن".

ولم يذكر موعد زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن بعد.

وأدى زيلينسكي اليمين الدستورية رئيسا لأوكرانيا في 20 أيار/مايو الماضي، وشدد على عزمه إحلال السلام، واستعداده للحوار من أجل وقف النزاع في دونباس.

ويبدأ الرئيس الأوكراني أول زيارة خارجية له إلى بروكسل يومي 4 و5 حزيران/يونيو الجاري، حيث من المخطط أن يزور مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

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وكان زيلينسكي اقترح على الولايات المتحدة الانضمام إلى "صيغة نورماندي" الخاصة بمباحثات التسوية في دونباس.

وتسعى كييف منذ فترة طويلة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وتصر على إدراج هذه الملاحظة في اتفاق الشراكة [مع الاتحاد الأوروبي]، ولكن هذا لم يحدث.

وتعلن القيادة الأوكرانية باستمرار أن المسار نحو التكامل الأوروبي والأوروأطلسي لم يتغير.