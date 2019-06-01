السلطات: سوق كبير للحبوب المخدرة والحشيش بالعاصمة

التاريخ: 01-يونيو-2019
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حذَّرت السلطات من انتشار كبير لتجارة الحبوب المخدرة والحشيش في أرجاء واسعة من العاصمة الخرطوم وسهولة تداولها بين المتعاطين خاصة في الشريط النيلي ليلاً.
وكشف مصدر أمني مطلع عن وجود سوق كبير للحبوب المخدرة والحشيش اللبناني بأجزاء واسعة من مدن الولاية، حيث يتم توزيعها من قبل المروجين خلال الفترتين الصباحية والمسائية على أندية المشاهدة والمطاعم الكبيرة ومناطق الاعتصام، مؤكداً أن مناطق الشريط النيلي صارت من أكبر الأسواق شهرةً في العاصمة، حيث أصبح الحشيش يعرض بصورة واضحة وأمام الجميع.
وأكد المصدر حسب صحيفة الإنتباهة، خطورة الحشيش والمخدرات، مشيراً إلى أنها تعمل على فصل عمل الدماغ، مما يتلف خلايا المخ عند استخدامها بصورة متكررة في اليوم الواحد.
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