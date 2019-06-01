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الخارجية القطرية توضح حقيقة استدعاء سفير السودان لدى الدوحة

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ابومهند العيسابي 0 تبليغ

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الخارجية القطرية توضح حقيقة استدعاء سفير السودان لدى الدوحة

أكدت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر عبر تويتر انه تم تداول خبر عارٍ عن الصحة متعلق باستدعاء سفير السودان في دولة قطر إلى الخرطوم.

مشيرة: لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

وأضافت: سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية – كما جرت العادة – بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته.

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وكانت قناة الجزيرة قد نشرت الخبر على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الإجتماعي، والذي جاء فيه بأمر من المجلس العسكري الإنتقالي الخارجية السودانية تستدعي سفيرها بقطر إلى الخرطوم ثم عادت و حذفت الخبر بعدها دون تقديم أي إعتذار.

كما أوردت عدة وسائل اعلام دولية الخبر منها قناة الحرة والعربية التي قالت : استدعت الخارجية السودانية، الجمعة، سفير الخرطوم في الدوحة. وفق ما أوردت وسائل إعلام قطرية.

وقامت السلطات السودانية بطرد وسائل الإعلام القطرية، بما فيها الجزيرة، بسبب التحريض الدائم ضد السودان. بحسب مسؤولين سودانيين
الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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