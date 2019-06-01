اتفاق وشيك بين (التغيير) و(العسكري) والخلاف من يبدأ رئاسة السيادي أولاً

بات في حكم المؤكد توافق قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي على مقترح مناصفة أعضاء المجلس السيادي (5+5) وعلى رئاسة دورية للمجلس.

وذكرت مصادر متطابقة بقوى الحرية والتغيير أن المفاوضات ستستأنف خلال ساعات بغرض الوصول لاتفاق نهائي. وأوضحت ذات المصادر حسب صحيفة الإنتباهة، أن الخلاف الوحيد حالياً هو من يبدأ رئاسة المجلس السيادي أولاً، وفي المدة لهذه الرئاسة.

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وفي ذات السياق قالت المصادر إن المجلس العسكري الانتقالي سيستأنف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير خلال الساعات المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)