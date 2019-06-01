قوى الحرية: لا ممارسات منافية للقانون بمقر الاعتصام

وصف القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير طارق عبد المجيد أن تصريحات قادة عسكريين اعتبروا فيها أن مقر الاعتصام بات يشكل خطراً على البلاد بأنه يكشف أن المجلس العسكري يتجه لفض الاعتصام واحتكار السلطة، مضيفاً أن المجلس العسكري ليس شريكاً في الثورة.

ونفى عبد المجيد حسب صحيفة السوداني، مزاعم تحوّل موقع الاعتصام إلى بؤرة لممارسات منافية للقانون، وقال إن من يقوم بمثل هذه الأعمال بالقرب من موقع الاعتصام هم عناصر ينتمون للنظام السابق من أجل تشويه الثوار.

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وشدد القيادي في قوى الحرية والتغيير على سلمية المعتصمين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، مشيرا إلى إقامة الصلوات والأنشطة الثقافية بموقع الاعتصام المستمر منذ السادس من أبريل الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)