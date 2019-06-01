غوتريش يطالب بعدم التضييق على وسائل الإعلام في السودان

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بعدم التضييق على وسائل الإعلام في السودان. وقال المتحدث باسم غوتيريش أمس، إن المنظمة قلقة بشأن بعض التطورات الأخيرة في السودان، مضيفاً “نريد ضمان احترام الحريات والحقوق الأساسية للشعب السوداني والتي تشمل حرية التعبير”. وقال حسب صحيفة السوداني، إنه يجب ضمان أن تكون كل وسائل الإعلام قادرة على القيام بدورها في السودان دون مضايقات.

من جهتها، أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء إغلاق مكتب الجزيرة، وقالت مساعدة مدير وحدة أفريقيا في المنظمة جيهان هنري إن المجلس العسكري الانتقالي بهذا القرار يعيد القمع الذي كان سمة الحزب الحاكم السابق. وحذرت جيهان من أن ذلك يدق ناقوس الخطر بشأن عدم احترام حرية الإعلام في البلاد، كما شددت على ضرورة احترام السلطات السودانية لحقوق المتظاهرين وإصدار أوامر للقوات الأمنية بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة غير القانونية ضدهم.

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أما لجنة حماية الصحفيين فاعتبرت أن إغلاق مكتب الجزيرة في الخرطوم “مؤشر مقلق على قمع تغطية الأحداث المؤيدة للديمقراطية”.

وبدوره، أعرب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيليب لورث عن قلق الاتحاد الدولي إزاء المسار الانتقالي في السودان جراء إغلاق مكتب الجزيرة وسحب ترخيص العاملين فيه، موضحا في تصريح صحفي أن حرية الصحافة شرط لا غنى عنه في أي مسار ديمقراطي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)