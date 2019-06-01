شاب من الوطني يهدد اتحاد الفنانين: سوف نقتلع منكم الاتحاد في القريب العاجل

أكد عدد من منسوبي اتحاد الفنانين في حفل إفطار الاتحاد السنوي بأن هناك شاباً ناشطاً معروفاً وله صلة إدارية بأحد ناديي القمة ومن منتسبي المؤتمر الوطني القطاع الشبابي، جاء إلى الاتحاد يطلب عدداً من الفنانين لإقامة حفل ترفيهي برئاسة الجمهورية، إلا أن كل الفنانين اعتذروا لذلك الشاب بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، بجانب فقدان البلاد لعدد من أبنائها الشهداء برصاص النظام، والوضع الإنساني الحزين لعدد كبير من الأسر السودانية وقتها استشاط الشاب غضباً، وقال حسب صحيفة السودان، سوف نقتلع منكم ذلك الاتحاد في القريب العاجل، مما أدى ذلك لتشدد الفنانين برايهم أكثر من ذي قبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)