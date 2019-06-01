انسحاب الجزولي من مسيرة “مليونية التوافق السياسي”

التاريخ: 01-يونيو-2019 فى : أخبار 32 مشاهدة فوضت مسيرة وصلت حدائق القصر امس، أطلق عليها مليونية التوافق السياسي وشاركت فيها تيارات إسلامية وإدارات أهلية وطرق صوفية المجلس العسكري لتشكيل حكومة كفاءات بمشاركة الجميع. Advertisements وأيدت المسيرة حسب صحيفة السوداني، المجلس وفوضته لقيادة المرحلة المقبلة، مطالبة بضرورة التوافق حول المرحلة المقبلة، بينما انسحب الأمين العام لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون د. محمد علي الجزولي من المسيرة، ووجه مكونات التيار بالانسحاب بسبب هتافات تخالف الخط السياسي للحشد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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