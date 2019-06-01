اعتقالات وضرب موظفين وعمال بالميناء البري

أدان تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية اعتقال وضرب سائقي وموظفي وعمال الميناء البري بالخرطوم على خلفية تنفيذهم للإضراب العام يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. واستنكر التجمع ما تم للعمال والموظفين واصفاً إياه بالجريمة، مؤكداً أنهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول وفق المواثيق والقوانين الدولية التي صادق عليها السودان، وقال التجمع في بيان حسب صحيفة الجريدة، إن من تعرضوا للموظفين المضربين يمثلون مصالح الفاسدين الذين ما زالوا يتمتعون بفوائد كبيرة.

وأكد التجمع شروعه في اتخاذ الخطوات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق العمال والموظفين بما فيها عرض القضية على المنظمات الحقوقية الدولية، مشيراً إلى أن النيابة العامة قيدت بلاغاً ضد المضربين تحت المادة 77 إزعاج عام، وبين أن مطالب سائقي وعمال وموظفي الميناء البري مشروعة وتتمثل في إيجاد شروط خدمة وتحديد ساعات للعمل تلتزم بالقانون ومعايير الإنسانية وتحديد أجور ورواتب واضحة للسائقين والعمال والموظفين وإلغاء إيصال 9 موانئ الذي تسبب في ارتفاع أسعار التذاكر وفي الكثير من المشاكل ووجود تأمين صحي وحل مشكلة العقود المؤقتة وتحسين بيئة العمل وتهيئة الطرق ومراقبة كفاءة وجودة البصات.

Advertisements

واستنكر التجمع اعتقال الشرطة لأحد زملاء العاملين بالميناء المعتقلين بعد إحضار الإفطار لزملائه، ودعا جميع المحامين للدفاع عن العاملين المضربين، وأهاب بتجمع المهنيين أن يضع قضايا الانتهاكات على رأس أجندته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)