القصة الكاملة.. هل سحب السودان سفيره من قطر؟

تداولت وسائل إعلام إقليمية تقاريرا عن استدعاء السودان لسفيره في العاصمة القطرية، الدوحة، الأمر الذي دفع المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، للتأكيد على أن مغادرته هي في "إجازة قصيرة" وأنه أرسل مذكرة رسمية بذلك.

وقال مصدر سوداني مطلع، إن السلطة السودانية الانتقالية تدرك أن الدوحة مصدومة من عزل حليفها عمر البشير وغير راضية عن الوضع الجديد، وهي تحرض ضده وتدعو للفوضى والتغيير ليس فقط من خلال وسائل الإعلام مثل "الجزيرة" بل أيضا عبر جماعات لها علاقة بالنظام السابق.

وكانت تقارير سابقة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في أبريل ذكرت أن السودان رفض استقبال وفد قطري رسمي يتقدمه وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في أعقاب الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير.

ونفت الخارجية السودانية حينها هذه التقارير، قائلة في بيان: "نفت وزارة الخارجية ما نقلته إحدى القنوات الفضائية من أن السودان رفض استقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.. السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أوضح لوكالة السودان للأنباء (سونا) أن الترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم".

وردت قطر، اليوم السبت، على الأنباء التي تحدثت عن استدعاء السلطات السودانية سفيرها لدى الدوحة، بعد قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في السودان.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، لافتة إلى أن السفير أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته.

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وقالت الخاطر، في تغريدة على موقع "تويتر"، "يتم حاليا تداول خبر عار عن الصحة متعلق باستدعاء سفير السودان في دولة قطر إلى الخرطوم، لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص".

وتابعت "بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية، كما جرت العادة، بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته".

وكانت أجهزة الأمن السودانية قد أبلغت، أمس الجمعة، مدير مكتب الجزيرة بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم، والتحفظ على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات، وفقا لقناة "الجزيرة".

قال ضباط الأمن إن القرار اتخذ من قبل المجلس العسكري الانتقالي، لكنهم لم يسلموا مدير مكتب "الجزيرة" أي قرار مكتوب.

كما تضمن القرار سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة "الجزيرة" اعتبارا من الآن.

واستنكرت شبكة "الجزيرة الإعلامية" في بيان قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم واعتبرته غير مبرر، مؤكدة التزامها بسياساتها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه.

