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النيابة تلاحق نافذين في النظام البائد بشأن فساد الأراضي

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  كشفت مصادر عليمة، أن نيابة مخالفة الأراضي تجري تحريات مع مسؤولين نافذين من رموز نظام الإنقاذ السابق، تحصلوا على أراضٍ سكنية بطرق غير قانونية. 

 وقالت مصادر أمس بحصب صحيفة الصيحة بإن القيادي البارز في حكومة الإنقاذ وشغل منصب وزير الخارجية يمتلك نحو (40) قطعة سكنية في ضاحية “الحلفايا” ومناطق أخرى بولاية الخرطوم. 

وأفادت المصادر  بأن رموزاً كبيرة للنظام السابق تمتلك أراضٍ سكنية تحصلوا عليها بطرق غير شرعية، وبحسب كشوفات، فالأراضي مسجلة بأسماء مسؤولين نافذين في النظام السابق، على رأسهم إخوة الرئيس السابق “عبد الله وعباس البشير”، ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، وعلي كرتي وآخرين.  

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