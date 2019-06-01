وقالت مصادر أمس بحصب صحيفة الصيحة بإن القيادي البارز في حكومة الإنقاذ وشغل منصب وزير الخارجية يمتلك نحو (40) قطعة سكنية في ضاحية “الحلفايا” ومناطق أخرى بولاية الخرطوم.
وأفادت المصادر بأن رموزاً كبيرة للنظام السابق تمتلك أراضٍ سكنية تحصلوا عليها بطرق غير شرعية، وبحسب كشوفات، فالأراضي مسجلة بأسماء مسؤولين نافذين في النظام السابق، على رأسهم إخوة الرئيس السابق “عبد الله وعباس البشير”، ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، وعلي كرتي وآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تلاحق نافذين في النظام البائد بشأن فساد الأراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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