زلازل في ألبانيا تلحق أضرارا ببعض المنازل

قالت وزارة الدفاع ووسائل الإعلام المحلية في ألبانيا إن ستة زلازل هزت جنوب شرق ألبانيا في غضون ساعتين، اليوم السبت، وأسفرت عن إصابة خمسة أشخاص وإلحاق أضرار بخمسة منازل.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية أن خمسة أصيبوا عندما انهار منزل، في حين قالت السلطات الألبانية إنها تتابع الوضع بعد الزلزال الأول الذي كان بقوة 5.3 درجة وتوابعه.

​وقالت وزارة الدفاع الألبانية "لم ترد أنباء عن أي أوضاع غير عادية في أي منطقة بالبلاد"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان مركز الزلزال الأول على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي بلدة كورتش وعلى عمق 14 كيلومترا، وتلاه زلزال آخر بعد سبع دقائق على عمق 18 كيلومترا في منطقة على الحدود مع اليونان ومقدونيا الشمالية".

واستمرت الهزات الأقل قوة في بلدة كورتش ومنطقة جيروكاستر الجنوبية على الحدود مع شمال اليونان.