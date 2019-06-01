تظاهرات في سنار ضد وجود عبد الحي يوسف بالمسجد الكبير

تظاهر آلاف المصلين ضد أنصار الداعية عبد الحي يوسف الذي كان متواجداً في المسجد الكبير في سنار خلال صلاة الجمعة ورفعوا شعارات حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب. وتراجع أنصار عبد الحي خوفاً من صدامات الثوار حيث توافد عدد كبير من المصلين من جميع مساجد سنار إلى المسجد الكبير، حيث يتواجد عبد الحي يوسف، وتشكلت تظاهرة ضخمة وردد المتظاهرون هتافات “أي كوز ندوسو دوس”.. “مدنية مدنية”.. “الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية”.

وطالب المتظاهرون حسب صحيفة الجريدة، بخروج عبد الحي من الجامع ومن سنار كلها وقالوا أنه شخص غير مرغوب في وجوده.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)