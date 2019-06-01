النيابة تجري تحريات مع نافذين في النظام السابق بشأن فساد الأراضي

التاريخ: 01-يونيو-2019
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كشفت مصادر عليمة، أن نيابة مخالفة الأراضي تجري تحريات مع مسؤولين نافذين من رموز نظام الإنقاذ السابق، تحصلوا على أراضٍ سكنية بطرق غير قانونية.
وقالت مصادر أمس إن القيادي البارز في حكومة الإنقاذ وشغل منصب وزير الخارجية يمتلك نحو (40) قطعة سكنية في ضاحية “الحلفايا” ومناطق أخرى بولاية الخرطوم.
وأفادت المصادر حسب صحيفة الصيحة، بأن رموزاً كبيرة للنظام السابق تمتلك أراضٍ سكنية تحصلوا عليها بطرق غير شرعية، وبحسب كشوفات، فالأراضي مسجلة بأسماء مسؤولين نافذين في النظام السابق، على رأسهم إخوة الرئيس السابق “عبد الله وعباس البشير”، ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، وعلي كرتي وآخرين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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