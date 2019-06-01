(قوى التغيير): استئناف المفاوضات مع (العسكري) خلال ساعات

التاريخ: 01-يونيو-2019
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أعلن مصدر من (قوى الحرية والتغيير)، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ستستأنف خلال “الساعات المقبلة”، بعد توقف دام أسبوعاً.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته أمس، “إن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، المتوقفة منذ أسبوع ستستأنف بين الطرفين في غضون الساعات المقبلة”.
وأكد المصدر حسب صحيفة الصيحة “أن الطرفين سيعاودان الجلوس إلى طاولة المفاوضات قريباً”، وأضاف: “نؤكد في قوى الحرية والتغيير على التزامنا بكل ما توصلنا إليه من اتفاقيات مع المجلس العسكري”. واعتبر أن “المفاوضات هي وسيلتنا الوحدية للوصول إلى اتفاقيات تمهد لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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