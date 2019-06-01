اكتمال التحريات في بلاغ (معلم خشم القربة) وإحالته للمحكمة قريباً

برأت الشرطة منسوبيها من مقتل معلم خشم القربة الأستاذ أحمد الخير، وأكدت أن المتهمين لا ينتمون إليها وليسوا موجودين بحراساتها، فيما فرغت لجنة التحقيق المكلفة بإعادة استجواب فريق الطب العدلي في البلاغ من تحرياتها بشأن جثته.

وقالت مصادر حسب صحيفة الصيحة أمس، إن التحريات في بلاغ المعلم اكتملت بنسبة (100%)، وتوقعت إحالة البلاغ للمحكمة في أقرب فرصة، ووصفت البينات بالقوية.

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وكشفت المصادر أن الاستجواب من قبل اللجنة أكد أن المعلم تم ضربه ضرباً متفرقاً في أنحاء الجسم، وتوصلت لمعرفة سبب الوفاة، وقالت إن الغموض ما زال يكتنف مصير المتهمين بمقتل المعلم أحمد الخير، وما إذا كانوا بحراسات النيابة أم محتجزين بحراسات جهاز الأمن أم الشرطة، وهل تم استجوابهم بالفعل!.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)