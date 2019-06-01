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اختراق في التفاوض حول المجلس السيادي ولقاء وشيك بين (العسكري) و(الحرية والتغيير)

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التاريخ: 01-يونيو-2019

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اختراق في التفاوض حول المجلس السيادي ولقاء وشيك بين (العسكري) و(الحرية والتغيير)

كشف قيادي بقوى الحرية والتغيير عن اجتماع مرتقب خلال يومين مع المجلس العسكري لحسم الخلاف حول المجلس السيادي ودراسة مقترح بالرئاسة الدورية وأن يكون المجلس مناصفة بين الطرفين (5+5).

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وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير معتز محمد موسى حسب صحيفة السوداني مساء أمس، إن قوى الحرية والتغيير تدرس الآن في مقترح تقدمت به لجنة الاتصال المشتركة بين الجانبين يشمل رئاسة دورية للمجلس وعضوية مناصفة بين المدنيين والعسكريين، مشيراً إلى أن لجنة الاتصال تقوم بالصياغة القانونية للمقترح وتوقع عقد لقاء مع المجلس العسكري خلال يومين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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