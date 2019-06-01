أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * الآلاف يٌؤيدون تفويض (العسكري) للفترة الانتقالية * البرهان: (المجلس) تعهد بتسليم السلطة بعد فترة انتقالية محدودة * اكتمال التحريات في بلاغ (معلم خشم القربة) وإحالته للمحكمة قريباً * الشرطة تبرئ منسوبيها من قتل (معلم خشم القربة) الإنتباهة: * اتفاق وشيك بين (التغيير) و(العسكري) على (السيادي) * السلطات: سوق كبير للحبوب المخدرة والحشيش بالعاصمة * المئات يحتشدون أمام القصر الجمهوري لتفويض العسكري * المجلس العسكري: وجودنا في الفترة الانتقالية ليس حباً في السلطة * محامون يشرعون في رصد انتهاكات نظام الإنقاذ خلال (30) عاماً * البرهان يعد بتنظيم انتخاب رئاسي شفاف ونزيه الجريدة: * تظاهرات في سنار ضد وجود عبد الحي يوسف بالمسجد الكبير * اعتقالات وضرب موظفين وعمال بالميناء البري على خلفية تنفيذهم للإضراب * ارتفاع أسعار مستلزمات العيد بأسواق الخرطوم Advertisements * الأمين الهندي: تشتت الأحزاب أصبح معيقاً للثورة السوداني: * اختراق في التفاوض حول المجلس السيادي ولقاء وشيك بين (العسكري) و(الحرية والتغيير) * البرهان: نقود حواراً لتشكيل الحكومة الانتقالية * القبض على مدير بنك شهير لمضاربته في أموال بقيمة (30) مليون يورو * قوى الحرية: لا ممارسات منافية للقانون بمقر الاعتصام * غوتريش يطالب بعدم التضييق على وسائل الإعلام في السودان الدار: * بالصورة والقلم.. مجهولون ينتحلون صفة الدعم السريع يقتحمون منزلاً ويقتلون رب الأسرة * البرهان: سنسلم السلطة بانتخابات والسودان سيظل جزءاً أصيلاً من التحالف العربي * محامية تتفاجأ بعمليات تزوير واستخدام ختم التوثيقات * المنظومة الأمنية تتوعد بردع المتفلتين * استئناف المفاوضات بين قوى التغيير والمجلس العسكري اليوم * بالصورة.. حريق هائل يقضي على المبنى الأثري بعطبرة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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