حماس: كلنا أمل من أجل افشال صفقة القرن

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اكد القيادي في حركة حماس طاهر النونو ان الفلسطينيين اليوم متوحدون على رفض صفقة القرن محذرا ان مؤتمر البحرين يعزز التطبيع وخطر على القضية الفلسطينية.
العالم – فلسطين المحتلة
واضاف النونو اليوم الجمعة لقناة العالم خلال تغطية خاصة بمسيرات وفعاليات يوم القدس العالمي تحت عنوان “نحو القدس ” ان المشروع الصهيوني هو مشروع فرقة وعائق امام وحدة الأمة الاسلامية.
وتابع: نحن واثقون بأن شعوبنا يقظة وستقف الى جانب القدس الشريف مضيفا: كلنا أمل من أجل افشال صفقة القرن.
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