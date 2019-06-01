حماس: كلنا أمل من أجل افشال صفقة القرن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد القيادي في حركة حماس طاهر النونو ان الفلسطينيين اليوم متوحدون على رفض صفقة القرن محذرا ان مؤتمر البحرين يعزز التطبيع وخطر على القضية الفلسطينية.

العالم – فلسطين المحتلة

واضاف النونو اليوم الجمعة لقناة العالم خلال تغطية خاصة بمسيرات وفعاليات يوم القدس العالمي تحت عنوان “نحو القدس ” ان المشروع الصهيوني هو مشروع فرقة وعائق امام وحدة الأمة الاسلامية.

وتابع: نحن واثقون بأن شعوبنا يقظة وستقف الى جانب القدس الشريف مضيفا: كلنا أمل من أجل افشال صفقة القرن.