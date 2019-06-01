الشعب السوري يخرج في مسيرات حاشدة خرجت بدمشق في يوم القدس العالمي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

احيا السوريون يوم القدس العالمي في العاصمة دمشق واكدوا ان القدس هي العاصمة الابدية والتاريخية لفلسطين وان الاحتلال الاسرائيلي الى زوال. وندد المشاركون في المسيرة بقراري الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول القدس والجولان السوري المحتل.

العالم – خاص بالعالم

وما زالت الصرخة مدوية التي اطلقها الامام الخميني رضوان الله عليه من اجل فلسطين والقدس يتردد صدجاها في العاصمة السورية دمشق والتي انطلقت فيها مسيرة جماهيرية حاشدة احياء ليوم القدس وتلبية لنداء مفجر الثورة لاسلامية في ايران بدعوة من الفصائل الفلسطينية والاحزاب السورية واكد المتظاهرون بدمشق اكدوا رفضهم لصفقة ترامب وما يحاك من مؤامرة لمحور المقاومة .

واكد السفير الايراني بدمشق جواد ترك ابادي :” ان هذه الحشود الكبيرة التي اجتاحت شوارع ومدنا كبيرة في الاطار العالمي الاسلامي وتهافتت الجماهير والثوريين جميعهم لكي ينادو اليوم القدس افشلوا ذلك الاجتماع وسيفشلون صفقة القرن وكل المشاريع الانهزامية