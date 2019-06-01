نهب مساعدات من مخيم نازحين بدارفور والأمم المتحدة تندد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدانت منسق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في السودان، قوِّي يوب سن، هجمات تعرضت لها مكاتب الأصول الإنسانية في معسكر (كلما) للنازحين بولاية جنوب دارفور ونهب الامدادات في 28 مايو الجاري.

وقالت المسؤولة الأممية في بيان الخميس “أدين هذه الأفعال وأدعو السلطات المسؤولة إلى إجراء تحقيق سريع ومساءلة الجناة”، ولم يشر البيان إلى هوية المهاجمين كما لم تتحدث السلطات الرسمية في جنوب دارفور عن هذا الحادث، حيث وقع حادثان آخران نهبت فيهما أيضًا الإمدادات الإنسانية في معسكرات النازحين بدارفور خلال الشهر الماضي. وأبدى البيان حسب “سودان تربيون” القلق حيال أن تكون معسكرات النازحين مسرحًا لهذه الأعمال في حين أنها “تُعتبر مساحة إنسانية يجب ألا يتعرض النازحون والمنظمات الإنسانية فيها للتهديد أو المضايقة أو الهجمات أو الأذى”. وأضافت سن: ” الاعتداءات على عمال الإغاثة تنتهك القانون الإنساني الدولي وتهدد توفير وتقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين.” وأكد البيان إدانة المجتمع الإنساني في السودان جميع أشكال العنف ودعا جميع أصحاب المصلحة إلى احترام وتسهيل وحماية إيصال المساعدات الإنسانية في السودان.