السودان يستهدف زيادة النمو الحضري في 2050 إلى”50%”

يستهدف السودان زيادة النمو الحضري إلى نسبة تصل”50%” في العام 2050م، بعد إجازة سياسة حضرية جديدة معتمدة لدى الأمم المتحدة بحسب ما أعلن سفير السودان لدى كينيا ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية”الهابيتات”، ورئيس الوفد قريب الله خضر.

وقال قريب الله خلال كلمة للسودان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اليوم”الجمعة” إنّ السودان يحتاج إلى خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة لسد الفجوة في الطلب.

وأقرّ بأنّ الصندوق نجح في إنشاء أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية تقدّرها تكلفتها بـ”500″ مليون دولار تمّت بتمويل من النظام المصرفي الحكومي.

وطالب قريب الله في كلمته الأمم المتحدّة للهابيتات بتقديم الدعم والمساندة لتجربة السودان في مجال المستوطنات البشرية والتخطيط الحضري.