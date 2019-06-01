الكاردينال يرد لمشجع هلالي: أنا خارج البلاد وسأصلك فوراً وهذا “وعد مني”

الخليج 365 :

وفقاً لتفاصيل الخبر الذي أوردته المصدر في الأسبوع المنصرم عن المشجع الهلالي الذي قال إنه سيضرب عن الطعام إلى أجل غير مسمى إذا لم يعدل الكاردينال عن رأيه ويسحب استقالته ويستجيب لرغبة الجماهير أو يتصل به الكاردينال ويقنعه بما فعل.

وقال المشجع حسب صحيفة السوداني، إنه يشجع الهلال حوالي 40 عاماً، وقد رد الكاردينال لأحد مستشاريه ليخاطب المشجع الهلالي بأنه خارج البلاد وأنه عندما يأتي سيصله فوراً ولن يتأخر عليه وهذا وعد ولذلك لا داعي للإضراب عن الطعام.