تعيين محافظاً جديداً للبنك المركزي

الخليج 365 :

أصدر رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بتعيين حسين يحيى جنقول الباشا، محافظاً لبنك السودان المركزي، وبحسب بيان صادر عن المجلس العسكري أمس فإن القرار شمل تعيين أحمد بشرى بدوي نائباً لمحافظ البنك.

ومنذ مارس الماضي حسب صحيفة آخر لحظة، تولى جنقول منصب محافظ المركزي المكلف، فيما سبق أن شغل جنقول منصب نائب محافظ البنك، وتم تعيينه في منصب مكلف بمهام المحافظ بعد إعفاء السابق محمد خير الزبير.