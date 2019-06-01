اتفاق قريب بمناصفة المجلس السيادي بين العسكري الانتقالي وقوى التغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر مطلعة، بعودة المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير في غضون الساعات القادمة بشأن مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية المرتقبة .

وأضافت المصادر ان الإتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير حول مجلس السيادة يسمح بتمثيل متساو ما يعرف بـ(5+ 5)، أي خمسة ممثلين عن كل طرف على أن تكون رئاسة المجلس دورية بين الطرفين .

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وتابعت المصادر أن لجنة خاصة من قوى الحرية والتغيير عكفت حتى اللحظات الأخيرة على وضع الأحكام لأعمال مجلس السيادة.

وقال مدني عباس مدني، القيادي بقوى الحرية والتغيير في تصريحات صحفية : “لم يُستأنف التفاوض بعد، هناك مبادرات ووساطات محلية، أغلبها يتحدث عن مناصفة في عضوية مجلس السيادة ودورية الرئاسة”.

وتابع مدني عباس : “هناك أيضاً تواصل بين سكرتارية لجنة التفاوض ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، سيُستانف التفاوض حال إحراز اختراق في الموقف التفاوضي”.