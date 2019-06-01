شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي اليوم أمر طوارئ بتنظيم استخدامات دقيق الخبز وقضى بموجبه حظر نقل دقيق الخبز المدعوم والمخصص للولاية خارج النطاق الجغرافي للولاية بجانب حظر استخدام الدقيق المدعوم لأي غرض آخر غير صناعة الخبز. ويحظر كذلك إعادة تعبئة الدقيق المخصص للخبز إلا بتفويض السلطات المختصة وحظر صناعة الخبز المخالفة للأوزان والمواصفات والمعتمدة من الجهات المختصة. ووجه أمر الطوارئ بمصادرة المحروقات التي يتم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر ومصادرة الوسيلة بالإضافة إلى سحب ترخيص الفرن والتوكيل. كما وجه الأمر كافة السلطات والجهات المختصة بوضع الأمر موضع التنفيذ الفوري. المادة السابقة المجلس العسكري: مشاركتنا في “الانتقالية” لتوفير الحماية الأمنية وتهيئة الجو السياسي للشعب المقالة القادمة شاهد بالفيديو: بث مباشر لمباراة الترجي والوداد الرياضي….

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خوجلي يصدر أمرطواريء بتنظيم إستخدام دقيق الخبز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.