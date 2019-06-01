والي ولاية كسلا يقف على جهود تنظيم الاسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قام والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد برفقة عدد من القيادات بجولة تفقدية داخل سوق كسلا الرئيس بغرض الوقوف علي جهود محلية كسلا في تنظيم السوق وتسهيل حركة المواطنين لشراء مستلزماتهم لعيد الفطر المبارك.

واستمع الوالي خلال الجولة الي تنوير شامل من المدير التنفيذي لمحلية كسلا جعفر يوسف عبود الي الخطوات التي تمت في هذا الشان الي جانب الرؤية الموضوعة من ادارة المرور بمحلية كسلا لتنظيم حركة المواطنين والمركبات لضمان انسياب الحركة من والي السوق.

وابدي الوالي عددا من الملاحظات التي من شانها تنظيم وترتيب السوق باعتباره السوق الرئيس للولاية ويخدم عددا من المحليات، داعيا المواطنين للتعاون مع الجهات المختصة في انسياب حركة المرور الي جانب المشاركة في حملة اصحاح البيئة والنظافة العامة عقب عيد الفطر المبارك.

كما قام الوالي والوفد المرافق له بزيارة عدد من البنوك للاطمئنان علي سير عمليات صرف استحقاقات العاملين والمواطنين بعد توفير السيولة لدي البنوك العاملة بالولاية الامر الذي اسهم كثيرا في تمكين المواطنين لمقابلة احتياجات عيد الفطر المبارك.