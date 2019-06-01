شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قرّر نادي الهلال منح اللاعبين راحة عن التدريبات بأمر الجهاز الفني على أنّ يعود الفريق ثاني أيام العيد. وكان الهلال قد واصل التدريبات بصورة عادية مؤخرًا، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل الكوكي. وأوقعت القرعة التي أجريت”الخميس” الهلال في مواجهة الخرطوم الوطني في أولى مباريات مرحلة النخبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يتوقف عن التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.