تعرّف على موعد مباراة ديربي السودان بين الهلال والمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت اللجنة المنظمة للمسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد إجراء مباراة “الديربي” بين فريقي الهلال والمريخ، التي ستلعب في الجولة السابعة والأخيرة من منافسات دوري النخبة.

وأفادت اللجنة المنظمة للمسابقات بأن “ديربي” السودان سيقام يوم الأحد، 26 يونيو/ حزيران 2019، وسينطلق في تمام الساعة السابعة بتوقيت الخرطوم والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك وفق برنامج المباريات الصادر من اللجنة.

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وتمّ تحديد ملعب الخرطوم ليكون مسرحاً لمواجهة الديربي، باعتباره ملعبا محايدا بسبب خوض المنافسة من دورة واحدة دون الاعتماد على نظام الذهاب والإياب، إذ تقرر كذلك أن تلعب عليه جميع مباريات دوري النخبة والذي تقررت إقامته بكامله في العاصمة السودانية الخرطوم.

وكان الاتحاد السوداني لكرة القدم قد قرر استئناف منافسات الدوري، الأربعاء، بعد الاتفاق مع الأندية التي كانت قد أعلنت رفضها استكمال المنافسة إلا أنها تراجعت عن قرارها بعدما منحها اتحاد الكرة حق تحديد هيئة استكمال المنافسة بما يتسق ويتلاءم مع ما تمرّ به البلاد من أحداث سياسية. ووافق الاتحاد على المقترح المقدم من الأندية، بيد أنه قام بإجراء بعض التعديلات عليه.

ويعتبر “ديربي” أم درمان بين الهلال والمريخ من بين أعرق وأشهر مباريات الديربي في الوطن العربي وأفريقيا، والديربي الأكثر زخماً وإثارة في السودان عطفاً على الجماهيرية الكبيرة للناديين، اللذين يتربعان على عرش كرة القدم السودانية بسيطرتهما الكاملة على بطولة الدوري الممتاز السوداني منذ انطلاقتها سنة 1996، إذ لم يسبق لأي نادٍ غير الهلال والمريخ تحقيق لقب البطولة.