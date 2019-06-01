شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمنّينا قمّةً واحدةً احتجاجًا على ضم القدس والجولان وثلاث حروب على غزّة فآتونا بثلاث قمم دُفعةً واحدةً والسّبب سبع طائرات حوثيّة مُسيّرة.. يحشدون ضد إيران وهي التي تحشد ضِد إسرائيل وتدعم المُقاومة بالصّواريخ والمال.. لماذا لم يجرؤ زعيمٌ واحدٌ على مُعارضة صفقة القرن والتّطبيع؟ وكيف أُهين عبّاس؟

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ثلاثة قمم عربية دفعة واحدة تحشيدا ضد ايران وايران تحشد ضد اسرائيل…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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