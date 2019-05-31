عودة مرتقبة للمفاوضات.. ومقترح بمناصفة مجلس السيادة بين العسكريين والمدنيين

قال قيادي بارز بقوى الحرية والتغيير؛ أن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان تقدم بمقترح جديد لتجاوز الخلاف حول هيكلة المجلس السيادي؛ ويعتبر اختراقا كبيراً منذ توقف المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وتوقع عضو الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير؛ ابراهيم الامين؛ استئناف المفاوضات بين الطرفين في غضون الساعات المقبلة.

وكانت قوى الحرية والتغيير رفضت أمس الخميس عرضا من العسكري بتقاسم النسب في المجلس على ان يتولى العسكريين رئاسته طوال الفترة الانتقالية.

ومن جهة ثانية قال قيادي بقوى الحراك؛ فضل حجب اسمه؛ ان المقترح المقدم مناصفة المجلس السيادي على ان تكون الرئاسة دورية بين العسكريين والمدنيين؛ واضاف ان قوى الحرية والتغيير موافقة على هذا المقترح؛ وتدرس التكييف القانوني له.