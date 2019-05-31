طالب جوجل مطوري الإضافات الخاصة بمتصفح كروم وخدمة درايف بإعادة تدقيق خيارات الخصوصية حتى تطلب أدنى حد ممكن من بيانات المستخدم وبدون التأثير على عملها.
وذكرت جوجل أنها طالبت مطوري الإضافات بتعديلها حتى تطلب فقط الوصول للبيانات التي تحتاجها لعملها.
كما طالبت مطوري الإضافات التي تتعامل مع بيانات أدخلها المستخدم بنشر سياسات الخصوصية وطريقة تعاملها وتخزينها لتلك البيانات عبر صفحة الإضافة على متجر الإضافات.
وأمهلت جوجل المطورين مدة 90 يوم لتعديل أوضاعهم وإضافاتهم تحت طائلة إلغاء تفعيلها ومنع المستخدمين من تنزيلها.
وتعمل جوجل على وضع سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بمتصفح كروم قيد التنفيذ في الخريف المقبل، وستكشف المزيد من التفاصيل عنها في الصيف الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تطالب مطوري إضافات كروم تقليل وصولهم لبيانات المستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.