جوجل تطالب مطوري إضافات كروم تقليل وصولهم لبيانات المستخدمين

طالب جوجل مطوري الإضافات الخاصة بمتصفح كروم وخدمة درايف بإعادة تدقيق خيارات الخصوصية حتى تطلب أدنى حد ممكن من بيانات المستخدم وبدون التأثير على عملها.

وذكرت جوجل أنها طالبت مطوري الإضافات بتعديلها حتى تطلب فقط الوصول للبيانات التي تحتاجها لعملها.

كما طالبت مطوري الإضافات التي تتعامل مع بيانات أدخلها المستخدم بنشر سياسات الخصوصية وطريقة تعاملها وتخزينها لتلك البيانات عبر صفحة الإضافة على متجر الإضافات.

وأمهلت جوجل المطورين مدة 90 يوم لتعديل أوضاعهم وإضافاتهم تحت طائلة إلغاء تفعيلها ومنع المستخدمين من تنزيلها.

وتعمل جوجل على وضع سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بمتصفح كروم قيد التنفيذ في الخريف المقبل، وستكشف المزيد من التفاصيل عنها في الصيف الحالي.