طالب الامين العام لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون د.محمد علي الجزولي من انصاره التحرك من امام حدائق القصر الجمهوري مساء اليوم الجمعة بعد ان تعالت هتافات تؤيدالمجلس العسكري وتمجد البرهان وحميدتي من مجموعات وسط المحتشدين وقال محمد الجزولي: (ديل ماناسنا) ولاعلاقة لنا بهم لافتا الي عقد التيار مؤتمرصحفي بعد قليل لتوضيح الملابسات. . وكان تيار نصرة الشريعة والقانون قد دعا لمليونية اليوم في الوقت الذي دعت فيه جهات اخري للخروجفي مليونية لتأيد المجلس العسكري وقد شهد تيار نصرة الشريعة حراكا كثيفا في العاصمة والولايات وقد خرج انصاره في مواكب علي مدار الاسبوع الماضي مؤكدين ان الدين خط احمر لايمكن لاي احد تجاوزه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هتافات مضادة تؤدي الي فض افطار تيار نصرة الشريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.