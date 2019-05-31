توقع انتهاء المباراة بنتيجة 3-1.. الظاهرة رونالدو يحدد الفائز بأبطال أوروبا

التاريخ: 31-مايو-2019
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أشعل الظاهرة البرازيلية رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي بتحديده الفريق الذي سيفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا السبت بين الفريقين الإنجليزيين توتنهام وليفربول.
وبحسب الجزيرة توقع المهاجم الفائز بلقب كأس العالم مع المنتخب البرازيلي مرتين في عامي 1994 و2002 أن يفوز ليفربول بالمباراة بنتيجة 3-1.
وغرد الحساب الرسمي لدوري الأبطال الأوروبي على تويتر بتوقع رونالدو (42 عاما) الذي أعادت الجماهير نشره نحو 1700 مرة، ونال أكثر من 13 ألف تعليق خلال ساعات عدة.
يذكر أن هذه هي المرة السابعة التي يجمع فيها النهائي بين فريقين من بلد واحد بين ليفربول الفائز باللقب خمس مرات وتوتنهام الذي يبحث عن لقبه الأول في البطولة الأولى على مستوى الأندية الأوروبية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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