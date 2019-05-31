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مقتل مواطن آخر على يد عسكريين بالخرطوم

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 31-مايو-2019

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مقتل مواطن آخر على يد عسكريين بالخرطوم

أعلنت لجنة الأطباء المركزية ونقابة الأطباء الشرعية، أمس عن استشهاد شاب عشريني جراء إصابته برصاصة في منطقة الصدر من الخلف، وإصابة 11 شخص نتيجة تبادل لإطلاق نار أسفل كبري النيل الأزرق، من قبل القوات النظامية، وذلك بعد يوم من مقتل مواطنة في ذات المنطقة برصاص قوة عسكرية.

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وبحسب الجريدة قالت لجنة الأطباء أن قتل المتظاهرين السلميين والمواطنين العزل من أبناء الوطن لن يزيد الثورة إلا ثباتًا حتى تتحقق أهدافها المنشودة بالوصول إلى حكومة مدنية كاملة، ومحاسبة كل من تورط في إزهاق أرواح الشهداء، وأوضحت اللجنة أن تبادل إطلاق النار أسفر عنه بعض الإصابات تم إسعافها بالعيادات الميدانية، فيما أكدت النقابة تعرض المعتصمين في محيط القيادة العامة للاعتداء بالذخيرة الحية من قبل قوات نظامية مما أدى لاستشهاد أحد الثوار وإصابة أحد عشر آخرين.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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